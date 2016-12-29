2016年网络安全事件盘点

2016年随着互联网与物联网的发展，联网设备大幅增加，工业控制系统、人工智能、云计算、移动支付等领域面临的网络安全风险进一步加大。
受外界关注的乐视与FF这对造车“伙伴”的首款量产车来了。12月7日，在FF美国方面披露首款量产车发布的消息之后，FF在国内的官方微博上也发布了题为“新物种•重构百年汽车产业”的官方海报，同
新技术日新月异，刚刚过去的2016年影响信息化发展趋势的新技术有哪些？
摩尔定律虽然还在，但在PC需求疲软的今天，尤其是各类智能设备充斥其中，鼓动全民换电脑已十分困....
在城市综合服务，“互联网+”对整合政务资源，“惠民便民”效果突出，创新的服务常常让人“脑洞....
乐视战略合作伙伴Faraday Future（下称FF）首款量产车FF91今日在美国拉斯维加斯举办的CES展上正....
除了在室外常戴口罩，家庭居室的空气净化工作也不能忽视，据研究，室内的空气污染情况更甚于室外....
南科大的科学计算需求集中在物理、化学、生物、金融数学等院系，这导致了超算系统需要能够承担不....
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1207亿。许多人对今年天猫双11全球狂欢节，阿里巴巴创造的又一个交易记录印象深刻.但要问起在阿....