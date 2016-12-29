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2016年网络安全事件盘点

2016年随着互联网与物联网的发展，联网设备大幅增加，工业控制系统、人工智能、云计算、移动支付等领域面临的网络安全风险进一步加大。

直播：新物种·重构百年汽车产业 乐视发布首款互联网生态电动车

受外界关注的乐视与FF这对造车“伙伴”的首款量产车来了。12月7日，在FF美国方面披露首款量产车发布的消息之后，FF在国内的官方微博上也发布了题为“新物种•重构百年汽车产业”的官方海报，同

2016年影响信息化的十大新技术

新技术日新月异，刚刚过去的2016年影响信息化发展趋势的新技术有哪些？

重磅

评论员

摩尔定律让出闪光灯 一场CPU发布会

摩尔定律虽然还在，但在PC需求疲软的今天，尤其是各类智能设备充斥其中，鼓动....详细

Commvault庆生中国11周年 下一目标

Commvault在中国这11年中，历经了很多技术变革，从互联网兴起到信息化变革，....详细

金立意欲试水万元机市场，谁将为此

会有人买价格上万的高端手机吗？这个答案明显是肯定的，否则也不会前有诺基亚....详细

2016年，惊艳世界的手机技术点评

和其他行业一样，手机行业的发展也离不开技术创新。距离智能手机大创新的时间....详细

把准脉

2016年终盘点第四波：这些高科技运动装备 你能玩转吗？

现在的人们都喜爱运动，高科技的运动产品也越来越多，手环、耳机、体....

2016年终盘点第三波：你以为的黑科技 其实是这样的

家电领域有很多新奇的产品，很多你也买过，但真正实用、好用、常用的....

2016年终盘点第二波：互联网电视PK迎来新纪元

曾几何时，多少业内人士频频哀叹“电视已死”，不知道现在这些“砖家....

这些城市悄无声息地成为“全国首个”！

人工智能将成2017最大爆点，科技巨头暗中较劲布局AI

人工智能将成2017最大爆点，科技巨头暗中较劲布局AI

思想界

打造综合性云服务提供商，云极星创底气何在？
算云智能杨辉洲：私信通从基本架构改变云端通讯
颠覆自我只为中国 戴尔成铭大胆尝试不同风格
互联网+医美SaaS创新之路——专访艾飞思CEO姚新培
物联网摩尔定律和边缘计算 你听过这几个词没？
天威诚信CLO陈韶光：承担更多法律使命 天威诚信构

摩尔定律让出闪光灯 一场CPU发布会证明的事

摩尔定律虽然还在，但在PC需求疲软的今天，尤其是各类智能设备充斥其中，鼓动全民换电脑已十分困....

2017-01-04
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2016互联网+大盘点：用得上的黑科技 看得见的真惠民

在城市综合服务，“互联网+”对整合政务资源，“惠民便民”效果突出，创新的服务常常让人“脑洞....

2017-01-04
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乐视战略伙伴FF首款量产车FF91亮相 贾跃亭造车梦圆

乐视战略合作伙伴Faraday Future（下称FF）首款量产车FF91今日在美国拉斯维加斯举办的CES展上正....

2017-01-04
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一台顶多台 ，科沃斯沁宝空气净化器破行业难题

除了在室外常戴口罩，家庭居室的空气净化工作也不能忽视，据研究，室内的空气污染情况更甚于室外....

2017-01-04
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南方科大尖端超算助多学科应用性能创新高

南科大的科学计算需求集中在物理、化学、生物、金融数学等院系，这导致了超算系统需要能够承担不....

2016-12-30
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做更懂云的网 做更理解网的云

中国电信携手华为公司，与北京市政府相关部门以及政务、教育、医卫、金融、制造、物流等各行业15....

2016-12-30
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联泰集群GPU集群大会：开启高性能计算新篇章

　计算机发展到今天，高性能计算已经大大改变了我们的生活，人类已经进入了智能化新时代。英伟达....

2016-12-30
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首届区块链技术创新应用大赛金榜揭晓 5亿基金力挺产业发展

12月28日，备受瞩目的“首届中国区块链技术创新应用大赛”决赛在清华大学经济管理学院伟伦楼圆满....

2016-12-29
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单笔订单3203万元！阿里1688从采购端推进供给侧改革

1207亿。许多人对今年天猫双11全球狂欢节，阿里巴巴创造的又一个交易记录印象深刻.但要问起在阿....

2016-12-29
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